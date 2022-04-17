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    Росгвардейцы вытащили из воды двоих, провалившихся под лед на Волковском пруду

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    Романтическая прогулка по льду Волковского пруда закончилась для мужчины и женщины встречей с росгвардейцами.

    Несмотря на запрет выхода на лед, который действует в Петербурге, двое жителей Петербурга решились пощекотать свои нервы прогулкой на поверхности пруда в парке Интернационалистов, сообщили 17 апреля «Фонтанке» в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

    пресс-служба Северо-Западного управления Рогвардии

    Мужчина и женщина провалились под лед, а выбраться из воды самостоятельно не могли. Их увидел патрулирующий парк наряд росгвардейцев. Они вытащили парочку на берег.

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    © Фонтанка.Ру

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