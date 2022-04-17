Бывший десантник изнасиловал женщину на юге Петербурга и ушел с её наушниками

Заявление об изнасиловании поступило в полицию Пушкина от местной жительницы. Её обидчика задержали через несколько часов.
34-летняя петербурженка обратилась в правоохранительные органы накануне утром, сообщили «Фонтанке» 17 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Пострадавшая рассказала, что за полночь возвращалась домой и в парадной на Красносельском шоссе на нее напал молодой человек. Он избил женщину и совершил с ней то, что на языке УК квалифицируется как «насильственные действия сексуального характера». Затем злодей отобрал у жертвы наушники для айфона и под угрозой горлышка разбитой бутылки заставил её открыть ему свою квартиру. Там мужчина изнасиловал женщину. И спокойно ушел.
Пострадавшая обратилась за медицинской помощью в травмпункт, где помимо следов сексуального насилия, у нее зафиксировали травмы лица и бедра.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий около трех дня неподалеку от дома, где произошло нападение, сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого — 29-летнего неработающего жителя Псковской области.
В своих социальных сетях он сообщает о том, что готовится стать отцом, а также о прохождении военной службы в гвардейском десантно-штурмовом полку.
Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 162 (разбой), части 1, статьи 131 (изнасилование) и части 2 п. б, статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
Злоумышленник пока что находится в изоляторе временного содержания.