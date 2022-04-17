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    Бывший десантник изнасиловал женщину на юге Петербурга и ушел с её наушниками

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    10 комментариев

    Заявление об изнасиловании поступило в полицию Пушкина от местной жительницы. Её обидчика задержали через несколько часов.

    34-летняя петербурженка обратилась в правоохранительные органы накануне утром, сообщили «Фонтанке» 17 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Пострадавшая рассказала, что за полночь возвращалась домой и в парадной на Красносельском шоссе на нее напал молодой человек. Он избил женщину и совершил с ней то, что на языке УК квалифицируется как «насильственные действия сексуального характера». Затем злодей отобрал у жертвы наушники для айфона и под угрозой горлышка разбитой бутылки заставил её открыть ему свою квартиру. Там мужчина изнасиловал женщину. И спокойно ушел.

    Пострадавшая обратилась за медицинской помощью в травмпункт, где помимо следов сексуального насилия, у нее зафиксировали травмы лица и бедра.

    В ходе оперативно-разыскных мероприятий около трех дня неподалеку от дома, где произошло нападение, сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого — 29-летнего неработающего жителя Псковской области.

    В своих социальных сетях он сообщает о том, что готовится стать отцом, а также о прохождении военной службы в гвардейском десантно-штурмовом полку.

    Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 162 (разбой), части 1, статьи 131 (изнасилование) и части 2 п. б, статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

    Злоумышленник пока что находится в изоляторе временного содержания.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (10)

    angel of death
    почему же я не удивлён? =)
    VKuser86771196
    И это говно, считает себя армейской элитой.
    DanCitizen
    Почему до сих пор не утилизирован в Украине?
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