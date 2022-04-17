Бывший десантник изнасиловал женщину на юге Петербурга и ушел с её наушниками

Заявление об изнасиловании поступило в полицию Пушкина от местной жительницы. Её обидчика задержали через несколько часов.

34-летняя петербурженка обратилась в правоохранительные органы накануне утром, сообщили «Фонтанке» 17 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Пострадавшая рассказала, что за полночь возвращалась домой и в парадной на Красносельском шоссе на нее напал молодой человек. Он избил женщину и совершил с ней то, что на языке УК квалифицируется как «насильственные действия сексуального характера». Затем злодей отобрал у жертвы наушники для айфона и под угрозой горлышка разбитой бутылки заставил её открыть ему свою квартиру. Там мужчина изнасиловал женщину. И спокойно ушел.