    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 4

    3 м/с, зап

    772мм

    55%

    Подробнее
    usd80.04eur87.07
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Дважды в одну воронку. В Невском районе задержали парочку, которая наведалась в недавно ограбленный ими же магазин

    2352
    обсудить

    Двум ранее судимым мужчинам так понравился магазин в Невском районе, что они дважды наведались в него за полчаса. Вместо денег у них был нож.

    «Пробный шар» грабители сделали накануне около двух часов дня на улице Бабушкина, 9, сообщили «Фонтанке» 17 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. По предварительной информации, молодые люди схватили с полки бутылку дешевого «Кагора» и вышли из магазина, угрожая ножом.

    Сотрудники сразу же вызвали полицию, описали им злоумышленников. Патрули искали грабителей на близлежащих улицах, но пара через полчаса вернулась в магазин.

    Их задержали спустя два часа все на той же улице Бабушкина. Ими оказались местные жители 20 и 22 лет.

    Задержанные в состоянии алкогольного опьянения доставлены в отдел полиции. В отношении них составлены административные протоколы.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    © Фонтанка.Ру

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний