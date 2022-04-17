Дважды в одну воронку. В Невском районе задержали парочку, которая наведалась в недавно ограбленный ими же магазин

Двум ранее судимым мужчинам так понравился магазин в Невском районе, что они дважды наведались в него за полчаса. Вместо денег у них был нож.

«Пробный шар» грабители сделали накануне около двух часов дня на улице Бабушкина, 9, сообщили «Фонтанке» 17 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. По предварительной информации, молодые люди схватили с полки бутылку дешевого «Кагора» и вышли из магазина, угрожая ножом.

Сотрудники сразу же вызвали полицию, описали им злоумышленников. Патрули искали грабителей на близлежащих улицах, но пара через полчаса вернулась в магазин.