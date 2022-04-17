Дважды в одну воронку. В Невском районе задержали парочку, которая наведалась в недавно ограбленный ими же магазин

Двум ранее судимым мужчинам так понравился магазин в Невском районе, что они дважды наведались в него за полчаса. Вместо денег у них был нож.
«Пробный шар» грабители сделали накануне около двух часов дня на улице Бабушкина, 9, сообщили «Фонтанке» 17 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. По предварительной информации, молодые люди схватили с полки бутылку дешевого «Кагора» и вышли из магазина, угрожая ножом.
Сотрудники сразу же вызвали полицию, описали им злоумышленников. Патрули искали грабителей на близлежащих улицах, но пара через полчаса вернулась в магазин.
Их задержали спустя два часа все на той же улице Бабушкина. Ими оказались местные жители 20 и 22 лет.
Задержанные в состоянии алкогольного опьянения доставлены в отдел полиции. В отношении них составлены административные протоколы.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.