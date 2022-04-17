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    Посетитель кафе в центре Петербурга стрелял чтобы разогнать драку

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    5 комментариев

    Вместо грамоты поездка в полицию ждала мужчину, который вступился за посетителя кафе на Полтавской улице в Петербурге. Причиной стал пистолет.

    Тревожную кнопку в заведении нажали около 4 утра, сообщили «Фонтанке» 17 апреля в пресс-службе УВО Росгвардии по Петербургу и области.

    Когда наряд прибыл на место, выяснилось, что стрелял один из клиентов кафе. Он уверял, что увидел, как трое мужчин жестоко избивают посетителя кафе. И чтобы их разогнать, трижды выстрелил в воздух.

    Нападавших на месте росгвардейцы не нашли, а вот их жертве потребовалась скорая. В тяжелом состоянии его увезли в Мариинскую больницу.

    Стрелка с травматическим пистолетом Grand Power, на которое у него есть разрешение, передали в руки полиции.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (5)

    Piter Russo
    Здорово написана статья, думаю еще и до следственная проверка МВД не проведена, разбор не проведен ситуации, а пистолет изъят для экспертизы и позже его вернут, если владелец оружие говорит то что было на самом деле.
    sensata
    ну, нужно было или не вмешиваться смотреть на избиение ,или броситься на защиту с голыми руками - так что ли
    Безработный из Твери
    Достал оружие - виновник и агрессор вне зависимости от обстоятельств.
    Такова политика государева.
    Покупайте перцовые баллоны, пока еще можно.
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