Посетитель кафе в центре Петербурга стрелял чтобы разогнать драку

Вместо грамоты поездка в полицию ждала мужчину, который вступился за посетителя кафе на Полтавской улице в Петербурге. Причиной стал пистолет.

Тревожную кнопку в заведении нажали около 4 утра, сообщили «Фонтанке» 17 апреля в пресс-службе УВО Росгвардии по Петербургу и области.

Когда наряд прибыл на место, выяснилось, что стрелял один из клиентов кафе. Он уверял, что увидел, как трое мужчин жестоко избивают посетителя кафе. И чтобы их разогнать, трижды выстрелил в воздух.

Нападавших на месте росгвардейцы не нашли, а вот их жертве потребовалась скорая. В тяжелом состоянии его увезли в Мариинскую больницу.