Мертвого младенца на стройке в Невском районе нашли рабочие, под подозрением его мать

Стали известны обстоятельства обнаружения тела младенца в Невском районе, после которого СК Петербурга возбудило уголовное дело.
Тело малыша, завернутое в полотенце, нашли накануне около 11 утра строители на улице Бадаева, стало известно «Фонтанке» 17 апреля. Прибывшие на место сотрудники СК, полиции и эксперты увидели в тряпке мумифицированное тельце новорожденной девочки. Помимо этого рядом нашли полиэтиленовый пакет, в котором, скорее всего, тело принесли на стройку.
Тело направлено в морг для установления причины смерти.
СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».