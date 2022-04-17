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    Мертвого младенца на стройке в Невском районе нашли рабочие, под подозрением его мать

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    1 комментарий

    Стали известны обстоятельства обнаружения тела младенца в Невском районе, после которого СК Петербурга возбудило уголовное дело.

    Тело малыша, завернутое в полотенце, нашли накануне около 11 утра строители на улице Бадаева, стало известно «Фонтанке» 17 апреля. Прибывшие на место сотрудники СК, полиции и эксперты увидели в тряпке мумифицированное тельце новорожденной девочки. Помимо этого рядом нашли полиэтиленовый пакет, в котором, скорее всего, тело принесли на стройку.

    Тело направлено в морг для установления причины смерти.

    СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (1)

    260795851
    Нелюдь. Подкинула бы хотя бы к больнице или там, где люди ходят. Мне кажется, я знаю, где это - между ул.Ворошилова и Ладожским вокзалом, там жуткая неухоженная территория с кустами и мусором.
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