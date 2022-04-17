«Россия, Россиюшка!» Смотрите, как в Петербурге прошло шоу Евгения Плющенко

Шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» прошло в Санкт-Петербурге 16 апреля в Деловом дворце.
В шоу принимали участие Аделина Сотникова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Иван Букин, Александра Степанова, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Одним из последних выступил сам Плющенко с номером под песню «Россия, Россиюшка!».
Завершилось шоу массовым номером в футболках «Нас не догонят» под одноименный трек группы «Тату».
Шоу омрачило жёсткое падение Евгения Семененко. Его госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму.
Напомним, что шоу «Союз Чемпионов» в Туле 9 апреля завершилось скандалом. По данным местных СМИ, его включили в спортивный патриотический праздник «Zа мир! Zа Россию! Zа будущее!». Однако для участников включение шоу в политическую повестку стало сюрпризом. Некоторым пришлось оправдываться перед болельщиками в соцсетях. Например, Елизавета Туктамышева написала: «Очень хотелось верить, что спорт вне политики, но сегодня это оказалось не так».