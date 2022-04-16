«Форд» на Пулковском шоссе обнял столб. Предполагаемый виновник — в больнице

Серьёзное ДТП произошло вечером 16 апреля на Пулковском шоссе.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», столкнулись «Форд Фокус» и «Ауди». Первый боком врезался в столб и наклонил его, второй остался на проезжей части. На кадрах видно, как работают спасатели.
К одной из машин подогнали носилки. «Только что проезжал. Вытаскивали кого-то из чёрной. В обратку ехал — всё стоят. Видать, не без последствий», — рассказывает очевидец Александр.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу «Фонтанке» пояснили, что в 20:53 в дежурную часть поступила информация о ДТП на Пулковском шоссе, 36. По предварительным данным, виновником стал водителя «Форда». Он же пострадал. Скорая помощь госпитализировала его в состоянии средней степени тяжести.
На некоторое время на шоссе образовалась пробка. Точные обстоятельства ДТП выясняются.