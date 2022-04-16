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    Ночью в Ленобласти ожидается до минус 10 градусов. Потеплеет с понедельника

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    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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    Предстоящей ночью в Петербурге и Ленинградской области будет холодно, а с понедельника ощутимо потеплеет.

    ГУ МЧС по Ленинградской области предупреждает, что 17 апреля ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха опустится до минус 2-7 градусов, местами до минус 10, днём — плюс 7-12. Ночью на дорогах местами гололедица. В Петербурге днём будет прохладнее.

    По данным Гидрометцентра, уже 18 апреля днем в городе воздух прогреется до 11-13 градусов тепла, 19 апреля - до 10-12. По ночам в эти дни тоже будет на несколько градусов выше нуля. Осадков синоптики не прогнозируют.

    Фото: Дорожный комитет Ленобласти

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