Ночью в Ленобласти ожидается до минус 10 градусов. Потеплеет с понедельника

Предстоящей ночью в Петербурге и Ленинградской области будет холодно, а с понедельника ощутимо потеплеет.



ГУ МЧС по Ленинградской области предупреждает, что 17 апреля ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха опустится до минус 2-7 градусов, местами до минус 10, днём — плюс 7-12. Ночью на дорогах местами гололедица. В Петербурге днём будет прохладнее.



По данным Гидрометцентра, уже 18 апреля днем в городе воздух прогреется до 11-13 градусов тепла, 19 апреля - до 10-12. По ночам в эти дни тоже будет на несколько градусов выше нуля. Осадков синоптики не прогнозируют.

