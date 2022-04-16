В садоводстве в Ленобласти жестоко убиты муж и жена. Задержан зять из Белоруссии

Гражданин Белоруссии задержан по подозрению в двойном убийстве. Следствие считает, что 42-летний Андрей Парчук зарезал тестя и задушил тёщу в садоводстве «Ласточка» под Молодцово. Об этом 16 апреля сообщает 47news.
По предварительной информации, трагедия произошла накануне вечером. Андрей приехал к родителям гражданской жены, чтобы узнать ее номер. Дело в том, что в конце марта они расстались, и женщина, взяв общего ребенка, переехала в другой город. Поначалу она общалась с бывшим по телефону, а затем сменила номер.
Андрей пытался наладить связь через родителей, просил устроить встречу с сыном. Вечером 15 апреля тесть в очередной раз отказался дать номер дочери. Зять, по мнению следователей, схватил нож и ударил пенсионера. Затем он дождался, когда теща придет с работы, ударил по голове на улице, затащил в дом и задушил ремнем. После взял деньги и ушел.
Мужчина процессуально задержан, решается вопрос о его аресте.