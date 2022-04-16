В садоводстве в Ленобласти жестоко убиты муж и жена. Задержан зять из Белоруссии

Гражданин Белоруссии задержан по подозрению в двойном убийстве. Следствие считает, что 42-летний Андрей Парчук зарезал тестя и задушил тёщу в садоводстве «Ласточка» под Молодцово. Об этом 16 апреля сообщает 47news.



По предварительной информации, трагедия произошла накануне вечером. Андрей приехал к родителям гражданской жены, чтобы узнать ее номер. Дело в том, что в конце марта они расстались, и женщина, взяв общего ребенка, переехала в другой город. Поначалу она общалась с бывшим по телефону, а затем сменила номер.

