Россиянин задержан на Кипре по подозрению в разжигании ксенофобии

Власти Республики Кипр задержали россиянина, подозреваемого в с расизме. Об этом 16 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на посольстве РФ в Никосии.



«Руководитель группы «Наш Кипр» в соцсетях Игорь Мало задержан на четверо суток за разжигание расовой ненависти», — рассказали в дипломатическом представительстве.



По данным издания Phileleftheros, выходец из России, настроенный антироссийски, был доставлен в полицию 15 апреля, а сегодня суд принял решение о задержании его на четверо суток. Мужчина в интернете «разжигал ненависть и ксенофобию среди граждан», в частности опубликовал номера автомобилей участников одной из акций в Лимасоле, отмечается в публикации.

