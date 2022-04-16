    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -2

    2 м/с, сев

    773мм

    80%

    Подробнее
    usd80.04eur87.07
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Россиянин задержан на Кипре по подозрению в разжигании ксенофобии

    6000
    6 комментариев

    Власти Республики Кипр задержали россиянина, подозреваемого в с расизме. Об этом 16 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на посольстве РФ в Никосии.

    «Руководитель группы «Наш Кипр» в соцсетях Игорь Мало задержан на четверо суток за разжигание расовой ненависти», — рассказали в дипломатическом представительстве.

    По данным издания Phileleftheros, выходец из России, настроенный антироссийски, был доставлен в полицию 15 апреля, а сегодня суд принял решение о задержании его на четверо суток. Мужчина в интернете «разжигал ненависть и ксенофобию среди граждан», в частности опубликовал номера автомобилей участников одной из акций в Лимасоле, отмечается в публикации.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (6)

    Piter Russo
    Можно как-то по понятнее писать заметки? Не понятно за чего или против чего гражданин выступал.
    ssr
    Ну хоть отъехал и смердит...
    Sadava
    Ничего не понял. Так он за Путина, или против? Боты, ольгинские, подключайтесь.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний