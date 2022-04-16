Необычную Луну наблюдают в Петербурге — розовую

Завораживающий восход Луны наблюдали петербуржцы вечером 16 апреля. Сегодня полнолуние, оно наступило в 21:58. Процент освещенности составляет 100%.
«Ещё совсем светло, но Луна нереально огромная. Невооружённым глазом видны кратеры», — делится читательница «Фонтанки» Виктория.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Горожане снимали небесное тело и на фотокамеры, и на смартфоны, и даже через бинокль.
По данным NASA, несмотря на то, что сегодня Луна достигла максимально размера, она выглядит полной с раннего утра пятницы до утра понедельника. В США её по традиции называют розовой, так как в это время в Северной Америке начинает цвести флокс шиловидный, или моховой, или горный (Phlox subulata). Розовая луна совпадает с несколькими религиозными праздниками: в христианском календаре она называется пасхальной, потому что это полнолуние перед Пасхой. Для индусов она отмечает Хануман Джаянти — празднование индуистского обезьяньего божества Господа Ханумана, для буддистов — визит Будды в островную страну, где Будда предотвратил войну, уладив спор между вождями.
Как пишет «МК», в этом апреле, в отличие от последних двух лет, розовая луна не является суперлунием (моментом наибольшего сближения Земли и Луны). После неё предстоит ещё восемь полнолуний, два из которых можно отнести к суперлуниям:
- 16 мая — цветочная Луна,
- 14 июня — клубничная Луна,
- 13 июля — большая Луна,
- 11 августа — осетровая Луна,
- 10 сентября — урожайная Луна,
- 9 октября — Луна охотника,
- 8 ноября — бобровая Луна,
- 7 декабря — холодная Луна.