«Зенит» перебил уральский хребет

Дзюба наконец забил, у бразильцев получилось красивое, Кержаков не смог сыграть третий мяч на ноль. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает об очередной победе «Зенита» на финишной прямой чемпионата.



Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На матч 25-го тура юбилейного — 30-го — сезона чемпионата России Сергей Семак выбрал следующий состав: Михаил Кержаков с капитанской повязкой в воротах; Данил Круговой слева, Далер Кузяев справа, Дмитрий Чистяков и Нарылы Алип, арендованный у казахстанского «Кайрата», в центре; Вильмар Барриос, Малком, Клаудиньо, Дуглас Сантос в полузащите (да-да, Сантос до замены Кругового во втором тайме играл именно в опорной зоне); Иван Сергеев и Юри Алберто в группе атаки.

Первый тайм дался команде Семака относительно легко. На 11-й минуте Сергеева после подачи углового ударили по лицу. Главный судья Виталий Мешков после просмотра видеоповтора указал на 11-метровую точку. Удар Клаудиньо голкипер «Урала» Илья Помазун отбил ногами, но на добивание первым успел сам бразилец: 1:0 (первый гол Клаудиньо в 2022 году). На 38-й минуте бразильский карнавал продолжился: после элегантного разворота свой очередной гол забил Алберто (забивает во второй игре подряд). Отдельно отметим: мячу предшествовала яркая комбинация петербуржцев с 5-ю передачами в одно касание.



К перерыву статистика для гостей выглядела предельно траурно: 10 (5 в створ) ударов у хозяев, 2 (0 в створ) у «Урала». Накануне в пятницу главный преследователь «Зенита» — московское «Динамо» оформило домашнюю победу над «Ахматом» и опять догнало команду из самого северного города-миллионера в турнирной таблице по очкам. Болельщиков, которые пришли на «Газпром Арену», помимо фестиваля корюшки, успокаивала история противостояния: «Урал» за 21 матч ни разу не обыгрывал «Зенит».

Второй тайм начался со спорного эпизода. Кузяев сыграл опасно, но арбитр, посмотрев видео, решил не удалять правого защитника. Тренерский штаб отреагировал оперативно, заменив обоих футболистов с предупреждениями. Кругового заменил Магомед Оздоев (Сантос перешел из опорной зоны на место левого защитника). Кузяева — Алексей Сутормин (замена по позиции).



Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На 60-й минуте Сергеев опять получил по голове: нападающий боролся за отскок от штанги «Урала», когда защитник гостей Егорычев прописал Ивану коленом в голову. Арбитр матча Мешков пенальти решил не назначать.



За 20 минут до конца на поле вышли Артём Дзюба, не забивавший 8 матчей в чемпионате, и восстановившийся после травмы Вендел: вместо многострадального Сергеева и Клаудиньо соответственно (бразилец остался недоволен заменой).

Замена сработала на 77-й минуте. На левом фланге Вендел сделал разрезающую вертикаль на Сантоса, тот покатил назад под удар, и Дзюба после двухсекундной паузы пробил точно в угол ворот Помазуна.

На последние 10 минут на поле вместо Алберто вышел Александр Ерохин. На 83-й минуте «Урал» попытался вернуться в игру: 19-летний Юрий Железнов ушел от Сантоса и с 25 метров обвел Кержакова неберущимся ударом точно в дальнюю «девятку». На большее гостей не хватило (минутка статистики: ни разу «Урал» не забивал «Зениту» больше одного гола). Финальный свисток зафиксировал спокойную победу 3:1.

Итоги встречи: «Зенит» однозначно перебил гостей — 17 ударов против 7. Петербуржцы не проигрывают 14 матчей подряд (9 побед, 5 ничьих): последнее поражение — в Туле 16 октября. «Урал» так и не обыграл «Зенит»: 4 ничьих и 18 поражений. В Петербурге статистика выдающаяся: 11 домашних побед, это 100-процентный результат и рекорд чемпионата страны.



Семак поздравил болельщиков с победой: «В каких-то моментах мы демонстрировали хороший футбол, в каких-то — сбавляли обороты. Есть пища для размышлений. Сутормин не в оптимальной форме, Кузяев на позиции правого защитника выглядит лучше. Алип смотрелся хорошо, он заслуживает место в стартовом составе. Он справился с задачей на игру и производит хорошее впечатление».



Фёдор Погорелов, «Фонтанка.ру»