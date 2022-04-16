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    Эрмитаж открыли на вход после проверки

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    1 комментарий
    Фото: Эрмитаж
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    Проверка экспозиционных залов и служебных помещений Главного музейного комплекса Эрмитажа завершилась, опасных и подозрительных предметов не обнаружено. Об этом информирует телеграм-канал музея.

    Проверку в здании проводили после сообщения о минировании здания. Посетителей эвакуировали.

    «Посетители с билетами на 16 апреля могут вернуться в музей сегодня или посетить Главный музейный комплекс в любой другой день. Также есть возможность сегодня посетить Главный штаб по этим же билетам», — отмечается в сообщении.

    Фото: Эрмитаж

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    Комментарии (1)

    Леонтий
    А зачем вообще эвакуируют?Тысячи эвакуаций и всегда чушь оказывается.Не надо идти на поводу у террористов,так вроде?
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