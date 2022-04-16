Эрмитаж открыли на вход после проверки

Проверка экспозиционных залов и служебных помещений Главного музейного комплекса Эрмитажа завершилась, опасных и подозрительных предметов не обнаружено. Об этом информирует телеграм-канал музея.
Проверку в здании проводили после сообщения о минировании здания. Посетителей эвакуировали.
«Посетители с билетами на 16 апреля могут вернуться в музей сегодня или посетить Главный музейный комплекс в любой другой день. Также есть возможность сегодня посетить Главный штаб по этим же билетам», — отмечается в сообщении.