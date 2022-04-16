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    «Зенит» забил три гола «Уралу» и сохранил лидерство

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    Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 25 тура чемпионата РПЛ против «Урала» из Екатеринбурга. Встреча проходила в Санкт-Петербурге 16 апреля.

    Сине-бело-голубые выиграли со счетом 3:1. Голы за «Зенит» забили Клаудиньо (12 минута с пенальти), Юри Алберто (37) и Артём Дзюба (78). У «Урала» отличился Юрий Железнов (83).

    Благодаря этой победе петербургский клуб сохранил лидерство в турнирной таблице. На счету «Зенита» теперь 55 очков, что на три больше, чем у московского «Динамо», идущего вторым.

    Следующий матч сине-бело-голубые проведут 20 апреля в Кубке России против «Алании». Игра пройдет на выезде во Владикавказе.

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