«Зенит» забил три гола «Уралу» и сохранил лидерство

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 25 тура чемпионата РПЛ против «Урала» из Екатеринбурга. Встреча проходила в Санкт-Петербурге 16 апреля.

Сине-бело-голубые выиграли со счетом 3:1. Голы за «Зенит» забили Клаудиньо (12 минута с пенальти), Юри Алберто (37) и Артём Дзюба (78). У «Урала» отличился Юрий Железнов (83).



Благодаря этой победе петербургский клуб сохранил лидерство в турнирной таблице. На счету «Зенита» теперь 55 очков, что на три больше, чем у московского «Динамо», идущего вторым.



Следующий матч сине-бело-голубые проведут 20 апреля в Кубке России против «Алании». Игра пройдет на выезде во Владикавказе.

