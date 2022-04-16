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    Forbes: Франция заморозила недвижимость восьми российских олигархов, среди них Тимченко и Рашников

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    11 комментариев

    Недвижимость восьми российских миллиардеров попала под санкции во Франции, сообщает Forbes.

    В общей сложности в минувшую среду французские власти заморозили 31 объект стоимостью 920 миллионов долларов (список опубликован на сайте министерства экономики Франции). Среди них, по данным издания, элитная недвижимость российских олигархов на Французской Ривьере: замок Романа Абрамовича оценочной стоимостью 340 миллионов долларов, особняк Виктора Рашникова стоимостью 200 миллионов долларов, которым он владеет через дочь, и поместье Аркадия Ротенберга, оцененное в 62 миллиона долларов.

    Замороженную недвижимость нельзя ни продать, ни сдать в аренду, а сами олигархи лишены возможности к ней приезжать — санкции в отношении них включают запрет на поездки.

    Также, пишет издание, под санкции попала недвижимость соучредителя «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева в элитном приморском городке Сен-Тропе, основателя производителя удобрений «Еврохим» и угольной энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко на мысе Антиб, председателя правления агропромышленной компании «Русагро» Вадима Мошковича, супруги владельца долей в газовой компании «Новатэк» и нефтехимической компании «Сибур Холдинг» Геннадия Тимченко на Французской Ривьере, а также председателя правления крупнейшего аэропорта России Шереметьево Александра Пономаренко там же, на Ривьере.

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    Комментарии (11)

    kolpankolpan
    А кто из них сильнее плачет???
    Денеб
    Повод опрокинуть рюмашку!
    ***_555
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