Forbes: Франция заморозила недвижимость восьми российских олигархов, среди них Тимченко и Рашников

В общей сложности в минувшую среду французские власти заморозили 31 объект стоимостью 920 миллионов долларов (список опубликован на сайте министерства экономики Франции). Среди них, по данным издания, элитная недвижимость российских олигархов на Французской Ривьере: замок Романа Абрамовича оценочной стоимостью 340 миллионов долларов, особняк Виктора Рашникова стоимостью 200 миллионов долларов, которым он владеет через дочь, и поместье Аркадия Ротенберга, оцененное в 62 миллиона долларов.

Замороженную недвижимость нельзя ни продать, ни сдать в аренду, а сами олигархи лишены возможности к ней приезжать — санкции в отношении них включают запрет на поездки.



Также, пишет издание, под санкции попала недвижимость соучредителя «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева в элитном приморском городке Сен-Тропе, основателя производителя удобрений «Еврохим» и угольной энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко на мысе Антиб, председателя правления агропромышленной компании «Русагро» Вадима Мошковича, супруги владельца долей в газовой компании «Новатэк» и нефтехимической компании «Сибур Холдинг» Геннадия Тимченко на Французской Ривьере, а также председателя правления крупнейшего аэропорта России Шереметьево Александра Пономаренко там же, на Ривьере.

