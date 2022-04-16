Google Play удалил ЮMoney

Приложение для онлайн-шопинга ЮMoney удалено из Google Play. Однако приложения, ранее установленные пользователями, работают как обычно.



«Пользовали Android сейчас не могут скачать и обновить мобильное приложение ЮMoney в Google Play. Не удаляйте уже установленное приложение — оно работает как обычно, все операции доступны. Если приложение для Android не установлено, скачать его можно на нашем сайте», — сообщается 16 апреля в телеграм-канале Юmoney.



Кроме того, сервисом можно пользоваться на сайте и в его мобильной версии.

