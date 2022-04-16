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    Google Play удалил ЮMoney

    2702
    7 комментариев

    Приложение для онлайн-шопинга ЮMoney удалено из Google Play. Однако приложения, ранее установленные пользователями, работают как обычно.

    «Пользовали Android сейчас не могут скачать и обновить мобильное приложение ЮMoney в Google Play. Не удаляйте уже установленное приложение — оно работает как обычно, все операции доступны. Если приложение для Android не установлено, скачать его можно на нашем сайте», — сообщается 16 апреля в телеграм-канале Юmoney.

    Кроме того, сервисом можно пользоваться на сайте и в его мобильной версии.

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    Комментарии (7)

    Alex000
    Что такое было это ё-маё? Никогда не пользовался.
    Михаил Петров-Водкин
    Не сразу всё устроилось, Москва не сразу строилась.
    Постепенное окирпичивание продолжается.
    VKuser18275
    Печально, а в чем причина удаления? Гугл просто так н удалят, он вначале отправлят письмо на Email. Фонтанка хотя бы с авторами связалась бы
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