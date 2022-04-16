    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 1

    5 м/с, с-в

    772мм

    50%

    Подробнее
    usd80.04eur87.07
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    На улице Корнея Чуковского с балкона снимали ребенка, оказавшегося один на один с квартирным пожаром

    920
    обсудить

    Пожарные спасли семилетнего ребенка, оставшегося в горящей квартире в одиночестве. Об этом 16 апреля рассказали в ГУ МЧС по Петербургу.

    В субботу в 14:45 поступило сообщение о пожаре на 13 этаже высотки на улице Корнея Чуковского, 3/3, что в новостройках за КАД. В двухкомнатной квартире огонь охватил пять квадратных метров. Внутри был только семилетний ребенок. Бойцы звена газодымозащитной службы эвакуировали несовершеннолетнего с балкона и передали медикам. Предположительно, мальчик надышался угарным газом.

    С верхних этажей были эвакуированы 20 человек. В 15:27 пожар ликвидировали.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний