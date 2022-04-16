На улице Корнея Чуковского с балкона снимали ребенка, оказавшегося один на один с квартирным пожаром

Пожарные спасли семилетнего ребенка, оставшегося в горящей квартире в одиночестве. Об этом 16 апреля рассказали в ГУ МЧС по Петербургу.



В субботу в 14:45 поступило сообщение о пожаре на 13 этаже высотки на улице Корнея Чуковского, 3/3, что в новостройках за КАД. В двухкомнатной квартире огонь охватил пять квадратных метров. Внутри был только семилетний ребенок. Бойцы звена газодымозащитной службы эвакуировали несовершеннолетнего с балкона и передали медикам. Предположительно, мальчик надышался угарным газом.

