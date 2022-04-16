Косметический бренд L'Occitane за два дня передумал сохранять бизнес в России и заявил о закрытии магазинов

Французский бренд люксовой косметики L'Occitane заявил 16 апреля, что закроет офлайн- и онлайн-магазины в России в ближайшие дни. Причина — спецоперация на Украине.
«За последние несколько недель мы значительно свернули наши бизнес-операции в России в ответ на трагедию для населения Украины. <…> Учитывая огромные человеческие страдания, вызванные эскалацией военных действий на Украине и в целях защиты наших сотрудников по всему миру от потенциальной общественной агрессии, мы приняли решение закрыть магазины и сайты интернет-магазинов в России», — говорится в заявлении L'Occitane.
Двумя днями ранее компания убеждала, что закрываться в России не будет, объяснив это тем, что не может рисковать своими 700 сотрудниками. Как писала Retail Gazette, в компании долгое время вели обсуждения на предмет целесообразности закрытия бизнеса в России, но приняли решение продолжать операционную деятельность, чтобы защитить свой персонал.