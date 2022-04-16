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    Косметический бренд L'Occitane за два дня передумал сохранять бизнес в России и заявил о закрытии магазинов

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    4 комментария

    Французский бренд люксовой косметики L'Occitane заявил 16 апреля, что закроет офлайн- и онлайн-магазины в России в ближайшие дни. Причина — спецоперация на Украине.

    «За последние несколько недель мы значительно свернули наши бизнес-операции в России в ответ на трагедию для населения Украины. <…> Учитывая огромные человеческие страдания, вызванные эскалацией военных действий на Украине и в целях защиты наших сотрудников по всему миру от потенциальной общественной агрессии, мы приняли решение закрыть магазины и сайты интернет-магазинов в России», — говорится в заявлении L'Occitane.

    Двумя днями ранее компания убеждала, что закрываться в России не будет, объяснив это тем, что не может рисковать своими 700 сотрудниками. Как писала Retail Gazette, в компании долгое время вели обсуждения на предмет целесообразности закрытия бизнеса в России, но приняли решение продолжать операционную деятельность, чтобы защитить свой персонал.

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    Комментарии (4)

    Андрей Г
    Капец ..
    Как жить дальше без етой люксовой косметики..
    ужос ужасный..
    revui3
    Никаких новых событий за эти два дня не произошло, при этом, сотрудников обманули ложными обещаниями. Уже создан неофициальный каталог фирм и марок, которые повели себя странно. Нужно строить рейтинг фирм в России заново, и помогать тем, которые стараются
    274620054
    Никогда к ним не заходил, химоза да еще и втридорога!
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