В Петербурге аномальные пробки. На КАД мешают ДТП, Трамвайный проспект перекрыт из-за сбитого столба

Загруженность дорог Петербурга днём 16 апреля достигла 5 баллов по шкале «Яндекса». Это много для выходного дня. Даже в будни в это время обычно бывает 4 балла.

Сервис сегодня после полудня зафиксировал в городе рекордно длинную пробку — 6,7 км на Московском шоссе от Колпинского шоссе до Павловской улицы.



Местами заторы собираются из-за аварий. Так, на севере КАД из-за ДТП растёт пробка на внешнем кольце перед съездом на трассу «Сортавала». Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», там столкнулись три автомобиля.

