В Петербурге аномальные пробки. На КАД мешают ДТП, Трамвайный проспект перекрыт из-за сбитого столба

Загруженность дорог Петербурга днём 16 апреля достигла 5 баллов по шкале «Яндекса». Это много для выходного дня. Даже в будни в это время обычно бывает 4 балла.
Сервис сегодня после полудня зафиксировал в городе рекордно длинную пробку — 6,7 км на Московском шоссе от Колпинского шоссе до Павловской улицы.
Местами заторы собираются из-за аварий. Так, на севере КАД из-за ДТП растёт пробка на внешнем кольце перед съездом на трассу «Сортавала». Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», там столкнулись три автомобиля.
Пробка наблюдается и на внутреннем кольце перед вантовым мостом, где часто бывает плотно. Пользователи «Яндекса» тоже поставили там отметку об аварии.
На Трамвайном проспекте «Ниссан» снёс столб, улица оказалась перекрыта. «Работают службы. Затор на близлежащих улицах, объезжают через дворы», — рассказывают в «ДТП и ЧП».
Серьёзное ДТП на улице Черняховского. Там сбили пешехода. Скорая приехала через 20 минут, пишут очевидцы.
На перекрёстке проспекта Славы и Белградской улицы, по словам очевидцев, столкнулись поливальная машина, такси и ещё два легковых автомобиля. Движение сильно затруднено.