Всеволожский суд ждёт иностранца. Он на ВАЗе не вошёл в поворот на 100 км/ч и отправил земляка на тот свет

Следователи ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти завершили расследование уголовного дела о смертельном ДТП с иностранцами.

пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как сообщает 16 апреля пресс-служба главка, авария случилась прошлым летом, поздно вечером 10 августа, во Всеволожском районе области. Обвиняемый (41-летний гражданин сопредельного государства) за рулём ВАЗ-21150 ехал по дороге Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск. Он был пьян и, приблизившись на скорости около 100 км/ч к резкому закруглению дороги направо, потерял управление, выскочил на встречную полосу, съехал на обочину, сбил дорожный знак и врезался в дерево.

В машине находились трое пассажиров: один на переднем сиденье и двое сзади. Сидевший спереди 41-летний земляк водителя скончался на месте. Один из задних пассажиров, 37-летний мужчина, получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.



В отношении водителя было возбуждено уголовное дело, а затем его взяли под стражу.



В конце марта Управление по расследованию преступлений против безопасности дорожного движения ГСУ ГУ МВД завершило расследование уголовного дела по статье 264, пункт «а» части 4, УК РФ (нарушение ПДД). После утверждения обвинительного заключения оно отправилось во Всеволожский суд для рассмотрения по существу.

