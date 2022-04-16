Ждёте квартиру — подождёте и денег. Неустойки для дольщиков отложили в долгий ящик

Вслед за ковидным мораторием на взыскание с застройщика неустоек при задержке со сдачей квартир последовал мораторий санкционный — куда более жёсткий для дольщиков. В Петербурге суды уже начали выносить решения с оговоркой про отсрочку.





Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться





Правительство РФ 26 марта выпустило постановление № 479 , которое вводит мораторий на ряд санкций в отношении застройщиков. До конца 2022 года не будут начисляться неустойки за просрочку передачи квартиры дольщику и другие штрафы, предусмотренные законом о защите прав потребителей, в том числе и убытки. Самый распространенный пример — это вынужденные затраты на аренду жилья в ожидании сдачи квартиры. А заодно и проценты за пользование средствами дольщика, если он расторг договор из-за низкого качества жилья.



К слову, при текущей ставке ЦБ, даже сниженной с 20 % до 17 % , пени, которые должны были бы платить застройщики за опоздание, были бы существенными, так как сумма рассчитывается от ставки рефинансирования в двойном размере. Справедливости ради стоит отметить, что в этом же документе закреплены послабления и для самих дольщиков, им не будут начисляться пени за аналогичный период.



То есть если ваш дом не сдан до сих пор и идет (или пойдет до конца 2022 года) просрочка, то неустойки и штрафы за этот период начисляться не будут в принципе. В случае, если дольщик уже получил жилье, прошел суды, которые приняли решение до 29 марта, ждать присужденных средств до 31 декабря не стоит — действует отсрочка на выплату.



Днем ранее Минстрой призвал приставов не взыскивать с застройщиков неустойки за просрочку ввода жилья более чем на полгода.



Так дольщики, получившие квартиры с задержкой, из коронавирусного огня попали в санкционное полымя: напомним, во время пандемии мораторий на неустойки был прописан в постановлении правительства № 423 , которое действовало со 2 апреля 2020 года по 1 января 2021 года.



Петербургский адвокат Ирина Баханович рассказала, что ее клиенты уже начали получать первые решения, в которых сразу оговорена отсрочка взыскания, то есть решение может быть исполнено с 1 января 2023 года.

«Конечно, эта ситуация расстраивает, так как получилось, что исковые были поданы задолго до введения так называемого моратория, но решение суд вынес уже после. На мой взгляд, неправильно помогать только застройщикам. У нас и так дольщики, по сути, — самая незащищенная категория. И это подтверждает даже тот факт, что постоянно для защиты дольщиков меняют меры, от страховых компаний (которые, к слову, банкротились раньше срока сдачи даже по договорам долевого участия, не говоря уже про те случаи, когда есть задержка) до счетов эскроу», — говорит эксперт.



Она направила в Минстрой и премьер-министру Михаилу Мишустину открытое письмо с предложениями по смягчению документа. Адвокат предложила распространить поблажки на объекты долевого строительства, которые изначально планировалось сдать во втором квартале 2021 года. Кроме того, она считает, что если застройщик уже воспользовался «ковидным» мораторием, то не может повторно получить это право в рамках контрсанкционной помощи. Предлагает она также не распространять мораторий на случаи, по которым резолютивное решение суда было вынесено до 2022 года.



Дольщики, которые судились задолго до санкционного моратория, о перспективах получения выплат говорят без оптимизма.



«Я заплатила юристу за текст иска, а в суд уже ходила сама, чтобы сэкономить. Нас изначально предупреждали, что можно не мечтать о неустойке, потому что ничего застройщик выплачивать не будет, поэтому я решила, что лишние деньги тратить не буду». — рассказывает дольщик ЖК «Тихая гавань» Оксана.



В Василеостровский районный суд петербурженка подала заявление в октябре 2021 года, 16 декабря было первое и единственное заседание, на котором ей присудили выплату неустойки. Размер выплаты суд значительно снизил — получилось примерно вдвое меньше, чем Оксана запрашивала. Сказался и ковидный мораторий — в расчет не включили последние три месяца 2021 года.



Мотивировочное решение выписали в 20-х числах декабря, оно вступило в силу в конце января, и 4 февраля истцу был выписан исполнительный лист. «Но из-за коронавирусных ограничений я смогла его забрать из суда (получать листы там можно было только по записи) только в марте. В середине марта я отправила его по почте в банк, в котором у застройщика счета, с заявлением. Хотя на сайте банка написано, что обработка заявления производится в течение 5 дней, меня поставили в очередь на 4 апреля. Ну и всё. Я думаю, что теперь до конца 2022 года как минимум я ничего не получу», — сетует собеседница.



Редакция направила в компанию Seven Suns Development (застройщик ООО «Северная Двина», учредитель которого — ООО «Севен Санс Девелопмент») запрос с просьбой прокомментировать возможные планы воспользоваться мораторием.



Дольщики ЖК «Европейский парк» в Кудрово, который застройщик «СЗ Инвестторг 6–1» обещал сдать еще в декабре 2020 года, массово подают иски в суд для взыскания неустоек, рассказал представитель инициативной группы Алексей Пряников. По его иску арбитраж вынес решение 31 марта, однако в тексте решения упоминание про отсрочку отсутствует. «Ну, торопиться уже некуда», — резюмирует собеседник.



По его мнению, мораторий может сказаться на сроках получения ключей — в худшую для дольщиков сторону. «У нашего застройщика нет финансовых проблем. На мой взгляд, такие ограничения должны вводиться не массово, а индивидуально — по запросу застройщика, если он в этом нуждается. И я могу понять отсрочку в платеже, чтобы позволить застройщику здесь и сейчас решить вопрос со сдачей дома, но прекратить ее начислять — это вовсе лишает застройщика всякой мотивации передать квартиры как можно скорее, лишает 214-ФЗ какого-либо смысла», — уверен дольщик.



Аналогичная ситуация и у дольщиков «брата-близнеца» этого жилого квартала — ЖК «Граффити». В арбитражном суде уже после введения моратория принимались решения по неустойкам. И аналогично — про отсрочку в тексте не сказано. Однако ждать придется минимум до начала 2023 года.



В Петербурге по итогам прошлого года ввели в эксплуатацию дюжину жилых долгостроев: «Славянский-2», «Светлый мир. Жизнь…», «Панорамы залива», «Три апельсина», «Парголово», «Парнас», «На Заречной», «Вариант», «Аист», «Знание», «Ломоносов», «Новая Скандинавия».



В городском комитете по строительству «Фонтанке» рассказали, что в Петербурге есть 19 объектов, просрочка по которым превысила полгода, из них 16 — в едином реестре проблемных объектов, еще 3 — на особом контроле комитета. В Смольном рассчитывают, что этот список потеряет последнюю строчку не позднее 2024 года. На текущий год запланирован ввод в эксплуатацию 10 проблемных жилых комплексов, в том числе ЖК «Шуваловский Park», ЖК «Трио», ЖК «Парнас» (2 и 3 очередь), ЖК «Ломоносов» (3 очередь), ЖК «Изумрудный», ЖК «Осень», один дом ЖК «Новая Скандинавия» и паркинги.



В 2023 году планируется ввести еще 3 «проблемных» объекта, включая третью очередь ЖК «На Заречной» и четвертый корпус ЖК «Ломоносов».



Учет жилых кварталов, которые сдаются с меньшей просрочкой, в Смольном не ведут — перед чиновниками отчитываются только те игроки рынка, которые достраивают дома еще по старой системе, без использования эскроу-счетов.



Глава «Объединения строителей Петербурга» Алексей Белоусов оценивает введенный мораторий положительно. «Во-первых, эта мера назревала давно. Есть такое понятие «потребительский экстремизм», — говорит он. — Когда люди наживаются на строителях, вылавливая мелкие недостатки, а потом по суду получая сотни тысяч, а то и миллионов рублей с каждой квартиры. Это неправильно. Считаю, что мера разумная, правильная, и пока не знаю ни одного случая, чтобы застройщик этой мерой воспользовался».



Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

