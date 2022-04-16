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    В Ленобласти нашли мумию в шалаше, а в парке Екатерингоф оттаяло страшное

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    4 комментария

    Весна — это, к сожалению, не только подснежники. Иногда из-под снега и льда показывается то, что меньше всего хотелось бы видеть на прогулке. Так, в парке Екатерингоф накануне вечером нашли труп неизвестного мужчины. Как стало известно «Фонтанке» 16 апреля, узнать человека не представляется возможным по причине отсутствия части головы. По одежде тоже не опознать — на трупе только черный носок. Эксперты предположили, что погибшему было 40–45 лет.

    А в поселке Красный Бор Тосненского района в шалаше нашли мумифицированный труп мужчины, которому на вид было 55–60 лет. Он одет в черные штаны, синюю куртку, коричневый свитер и черные резиновые сапоги.

    Оба тела отправлены в морг для установления причины смерти.

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    Комментарии (4)

    Nerevar
    Бояться надо живых, а не трупов. Труп уже ничего не способен сделать.
    VKuser466047967
    Ильич ?))
    Mustamyaki
    Странно что их вообще в морг забрали. Могли бы оставить крысам, в нашем петербургском стиле.
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