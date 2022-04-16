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    На Васильевский прискакала новая глазастая лошадка

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    1 комментарий

    Новую глазастую лошадку с длинными ногами нарисовали на Васильевском острове. О ее появлении рассказали в местном паблике в соцсетях. «Поселилась у Кирпичиков, рядом с Пегасом. Увидеть создание лошадки своими глазами — бесценно», — поделились горожане, ставшие свидетелями рождения граффити.

    Фото: «От Стрелки до Гавани»
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    Василеостровцы восприняли новость с радостью. «Ура!», «Любимая лошадка!» — оставили они восторженные комментарии в Сети.

    Жители Василеостровского района Петербурга считают разноцветных глазастых лошадок своим талисманом. Время от времени граффити появляются на стенах домов острова, и жители негодуют, когда коммунальщики их закрашивают: осенью 2020 года от «табуна» в 20 голов остались две.

    Администрация района даже проводила опрос, быть или не быть рисункам. 90,88 % опрошенных высказались категорично: закрасить нельзя, оставить.

    Фото: «От Стрелки до Гавани»

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