Пламя охватило квартиру на Маршала Жукова и вырвалось наружу. Работали медики

Мирный сон жителей одного из домов в Кировском районе Петербурга прервал ночной пожар. Работа нашлась не только сотрудникам МЧС, но и медикам.
Как сообщает городское ГУ МЧС, 16 апреля в 00:54 поступил вызов на проспект Маршала Жукова. Там в доме 34, корпус 1, загорелась 3-комнатная квартира. Огонь охватил 35 квадратных метров. На место прибыли два пожарных расчёта (10 человек личного состава МЧС). В 01:34 они ликвидировали возгорание.
Одному человеку, мужчине, потребовалась врачебная помощь. Он был госпитализирован.
Слова очевидцев и кадры с места происшествия публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «Я из этого дома и подъезда. Горела квартира на 7 этаже. <...> Стояли на улице около 30–40 минут. Теперь нету света, — рассказывает Диана. — Пострадал только один человек. Отвезли на скорой».