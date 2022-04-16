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    Пламя охватило квартиру на Маршала Жукова и вырвалось наружу. Работали медики

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    Мирный сон жителей одного из домов в Кировском районе Петербурга прервал ночной пожар. Работа нашлась не только сотрудникам МЧС, но и медикам.

    Как сообщает городское ГУ МЧС, 16 апреля в 00:54 поступил вызов на проспект Маршала Жукова. Там в доме 34, корпус 1, загорелась 3-комнатная квартира. Огонь охватил 35 квадратных метров. На место прибыли два пожарных расчёта (10 человек личного состава МЧС). В 01:34 они ликвидировали возгорание.

    Одному человеку, мужчине, потребовалась врачебная помощь. Он был госпитализирован.

    Слова очевидцев и кадры с места происшествия публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «Я из этого дома и подъезда. Горела квартира на 7 этаже. <...> Стояли на улице около 30–40 минут. Теперь нету света, — рассказывает Диана. — Пострадал только один человек. Отвезли на скорой».

    Кадр из видео в <a href="https://vk.com/wall-68471405_16579205" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» </a>
    Кадр из видео в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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