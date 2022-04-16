Петербуржцев предупредили об изменении графика выплаты пенсий в мае

Майскую пенсию получателям социальных выплат выдадут раньше положенного срока. График доставки пенсий в почтовых отделениях Петербурга за май опубликован на официальном сайте Пенсионного фонда. Изменения вызваны продолжительными выходными в начале месяца, сообщают в фонде.



Если датой выплаты соцпособия по графику обычно является 3–4 число, получить пенсию можно 3 мая. Получателям, чьим днем является 5–6 число, можно прийти за пособием 4 мая. Дату выплаты для тех, кто получает пенсию 7–8 числа, перенесли на 5 мая. Для тех, кто получает 9–10 числа, перенесли на 6 мая.

