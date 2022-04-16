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    Петербуржцев предупредили об изменении графика выплаты пенсий в мае

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    Майскую пенсию получателям социальных выплат выдадут раньше положенного срока. График доставки пенсий в почтовых отделениях Петербурга за май опубликован на официальном сайте Пенсионного фонда. Изменения вызваны продолжительными выходными в начале месяца, сообщают в фонде.

    Если датой выплаты соцпособия по графику обычно является 3–4 число, получить пенсию можно 3 мая. Получателям, чьим днем является 5–6 число, можно прийти за пособием 4 мая. Дату выплаты для тех, кто получает пенсию 7–8 числа, перенесли на 5 мая. Для тех, кто получает 9–10 числа, перенесли на 6 мая.

    Выплаты за остальные числа начиная с 11-го будут производиться как обычно, без корректировок.

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