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    Арбитражный управляющий задержан в Петербурге при передаче 4 млн рублей

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    4 комментария

    Оперативники экономической полиции Петербурга задержали представителя Союза арбитражных управляющих. Передача ему 4 млн рублей вылилась в уголовное дело. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 апреля.

    48-летний арбитражный управляющий был взят с поличным два дня назад. Юрист был назначен таковым над компанией «РосПродТорг» в связи с ее банкротством. СК считает, что он предложил гендиректору передать ему 4 миллиона за невыявление признаков предумышленного банкротства организации.

    Видимо, руководителю компании такой ультиматум не понравился. Итог — задержание юриста в момент передачи денег и дело по статье о коммерческом подкупе.

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    Комментарии (4)

    VKuser282977996
    Институт арбитражных управляющих - это что-то странное, и противоестественное. При среднем вознаграждении в 30 тыс. руб в месяц, назначаемого судом в рамках одного дела, они умудряются иметь целый штат помощников (которым кто-то платит), а сами почти никогда в суд не ходят. Кто-нибудь может привести пример оздоровления предприятия... Мне лично такие примеры неизвестны, это никому не надо. Гораздо интереснее распродать имущество, и при этом получить деньги мимо кассы.
    bluxer
    Успешные управляющие гребут деньги лопатой, даже не работая так грубо.
    Мой совет: кто хочет заработать много денег, становитесь арбитражным управляющим. Не всем такая работа подойдет по складу характера и деловым качествам, но попробовать стоит.
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