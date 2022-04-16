Арбитражный управляющий задержан в Петербурге при передаче 4 млн рублей

Оперативники экономической полиции Петербурга задержали представителя Союза арбитражных управляющих. Передача ему 4 млн рублей вылилась в уголовное дело. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 апреля.



48-летний арбитражный управляющий был взят с поличным два дня назад. Юрист был назначен таковым над компанией «РосПродТорг» в связи с ее банкротством. СК считает, что он предложил гендиректору передать ему 4 миллиона за невыявление признаков предумышленного банкротства организации.



Видимо, руководителю компании такой ультиматум не понравился. Итог — задержание юриста в момент передачи денег и дело по статье о коммерческом подкупе.

