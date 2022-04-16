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    Юноши с битой задержаны после избиения пенсионера у Дома Союза писателей в Петербурге

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    5 комментариев

    Двое жителей северных районов Петербурга были задержаны после жалобы пенсионера на избиение. Как стало известно «Фонтанке» 16 апреля, тремя днями ранее в полицию обратился 57-летний житель дома на улице Ленина и рассказал, что в сквере у бывшего Дома Союза писателей неизвестные избили его бейсбольной битой.

    Потерпевший также обратился в больницу, где зафиксировал ушибы мягких тканей головы и коленного сустава. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

    Сотрудники полиции же задержали двух предполагаемых хулиганов. Одному из них 19 лет, другому — 21 год. На обоих составили протоколы о мелком хулиганстве и поместили в камеру, однако после получения телефонограммы из больницы было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ.

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    Комментарии (5)

    Лёха Петров
    возможно, не все так просто, и "пенсионер" сам не рад будет, когда в процессе расследования его "грязное белье" вылезет наружу. Тем более, что "попинали", судя по статье не сильно.
    Mazzzz
    Это все конечно очень ужасно ,но пенсионер в 57 лет это как ?
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