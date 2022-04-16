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    Российским пекарням ищут комплектующие

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    12 комментариев

    Российские пекарни стали заложниками пятого пакета санкций Евросоюза. До 90 % хлебопеков работают на европейском оборудовании, ввоз которого в Россию теперь запрещен, сообщает 16 апреля «Коммерсантъ».

    Запасов расходных материалов хватит в лучшем случае до осени, а вот дальше эксперты не исключают перебоев в работе производственных линий. Игроки рынка ищут решение проблемы в параллельном импорте, но допускают, что это может привести к росту себестоимости хлебобулочных изделий. Некоторые комплектующие, например электронику и датчики к оборудованию, заменить будет практически невозможно, считает исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев.

    Большие надежды игроки рынка возлагают на сотрудничество с альтернативными поставщиками, уже ведутся переговоры с представителями бизнеса из Китая и Турции.

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    Комментарии (12)

    274573038
    мы теперь и кушац не будем?
    SKPTM
    дровами топится русская печь
    Флуктуация
    Конструкцию русской печи кто-нибудь помнит? Где наши чугунки и ухваты? Не только для пекарен оборудование импортное
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