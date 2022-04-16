Российским пекарням ищут комплектующие

Российские пекарни стали заложниками пятого пакета санкций Евросоюза. До
Запасов расходных материалов хватит в лучшем случае до осени, а вот дальше эксперты не исключают перебоев в работе производственных линий. Игроки рынка ищут решение проблемы в параллельном импорте, но допускают, что это может привести к росту себестоимости хлебобулочных изделий. Некоторые комплектующие, например электронику и датчики к оборудованию, заменить будет практически невозможно, считает исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев.
Большие надежды игроки рынка возлагают на сотрудничество с альтернативными поставщиками, уже ведутся переговоры с представителями бизнеса из Китая и Турции.