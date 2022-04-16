Помогите Макару не потерять слух

Макар с раннего детства носит слуховые аппараты — у него выявили тугоухость. С годами слух продолжал снижаться и сейчас достиг четвёртой, самой тяжёлой степени. Врачи подобрали ему сверхмощные современные аппараты, но нужная модель не выдаётся за госсчёт.

«До года сын развивался как и все дети его возраста — гулил, с интересом слушал сказки, учился произносить звуки и слоги. А потом перенёс тяжёлый отит, возможно, это и стало причиной снижения слуха. Вскоре я заметила, что Макар не всегда откликается, когда я с ним разговариваю. Обследование выявило у него тугоухость. Мы сразу купили слуховые аппараты и начали активную реабилитацию.

К трём годам Макар уже говорил короткими предложениями, и с каждым месяцем речь у него становилась отчетливее. Сын научился читать и писать, поступил в общеобразовательную школу.



Но, несмотря на все усилия и занятия со специалистами, слух у него постепенно снижался и в 2018 году достиг 4-й, самой тяжелой степени тугоухости. Старые слуховые аппараты уже стали бесполезными, и мы купили Макару новые, но сейчас и они требуют замены — часто ломаются. А без них сын совсем не слышит, он словно отрезан от жизни — не может учиться, общаться с друзьями.



Врач подобрала ему сверхмощные современные аппараты, но они стоят дорого, за счёт госбюджета нужную нам модель не выдают, а у нас таких денег нет. Живём на небольшую зарплату мужа, у нас двое детей — младшему сыну шесть лет. Прошу, помогите, пожалуйста!» Зоя Петрова, Санкт-Петербург



Татьяна Легостаева, сурдолог Центра слуха «Ю-МЕД» (Санкт-Петербург):



«У Макара двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4-й степени. Для полноценной слухоречевой реабилитации мальчику необходимы цифровые многоканальные сверхмощные слуховые аппараты с расширенным частотным диапазоном, которые в полной мере помогут ему компенсировать недостаток слуха и позволят значительно улучшить качество его жизни».

