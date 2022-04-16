Помогите Макару не потерять слух

Макар с раннего детства носит слуховые аппараты — у него выявили тугоухость. С годами слух продолжал снижаться и сейчас достиг четвёртой, самой тяжёлой степени. Врачи подобрали ему сверхмощные современные аппараты, но нужная модель не выдаётся за госсчёт.
«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Макар Петров, 11 лет.
Двусторонняя тугоухость 4-й степени.
Требуются сверхмощные слуховые аппараты. Стоимость 452 652 руб.
«До года сын развивался как и все дети его возраста — гулил, с интересом слушал сказки, учился произносить звуки и слоги. А потом перенёс тяжёлый отит, возможно, это и стало причиной снижения слуха. Вскоре я заметила, что Макар не всегда откликается, когда я с ним разговариваю. Обследование выявило у него тугоухость. Мы сразу купили слуховые аппараты и начали активную реабилитацию.
К трём годам Макар уже говорил короткими предложениями, и с каждым месяцем речь у него становилась отчетливее. Сын научился читать и писать, поступил в общеобразовательную школу.
Но, несмотря на все усилия и занятия со специалистами, слух у него постепенно снижался и в 2018 году достиг 4-й, самой тяжелой степени тугоухости. Старые слуховые аппараты уже стали бесполезными, и мы купили Макару новые, но сейчас и они требуют замены — часто ломаются. А без них сын совсем не слышит, он словно отрезан от жизни — не может учиться, общаться с друзьями.
Врач подобрала ему сверхмощные современные аппараты, но они стоят дорого, за счёт госбюджета нужную нам модель не выдают, а у нас таких денег нет. Живём на небольшую зарплату мужа, у нас двое детей — младшему сыну шесть лет. Прошу, помогите, пожалуйста!» Зоя Петрова, Санкт-Петербург
Татьяна Легостаева, сурдолог Центра слуха «Ю-МЕД» (Санкт-Петербург):
«У Макара двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4-й степени. Для полноценной слухоречевой реабилитации мальчику необходимы цифровые многоканальные сверхмощные слуховые аппараты с расширенным частотным диапазоном, которые в полной мере помогут ему компенсировать недостаток слуха и позволят значительно улучшить качество его жизни».
Контакты для оказания помощи:
8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/
Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».