Если брали ни за что, то на чем в Петербурге погорели полицейские

Экономическая полиция и уголовный розыск лишились по сотруднику после того, как коммерсант передал им 500 тысяч рублей. «Фонтанка» узнала, что они хотели изобразить проблемы, которых и не было.

По данным «Фонтанки», еще 7 апреля в контейнере у предпринимателя обнаружили нелицензированный алкоголь. Товар вместе с его «Тойотой» изъяли. Он начал искать выходы на тех, кто может решить его проблемы.

Сотрудники отдела «М» ФСБ (контроль силовых ведомств) и собственной безопасности ГУ МВД утром 15 апреля задержали старшего оперативника уголовного розыска Фрунзенского района 43-летнего Евгения Вишнякова. Случилось это возле известного рынка на улице Фучика, где, собственно, и началась плохая история.

По версии Следственного комитета, он нашел оперативника Вишнякова, который мог без реверансов разговаривать со знакомым из отдела экономической безопасности — 32-летним Александром Беловым. В результате они выкатили предпринимателю счет на полмиллиона. Но если инициатива шла от бизнесмена, то надо понять, зачем тогда заявлять на спасителей.



Дело в том, что объем найденного у предпринимателя серого алкоголя не позволял возбудить в отношении него уголовное дело, а «Тойоту» ему вернули бы в любом случае. Поэтому он и посчитал цену явно завышенной. Впрочем, в постановлении СК так и записали, мол, ввели в заблуждение, а угрозы не имели юридических оснований.



Кстати, что касается ньюсмейкеров, то для опера уголовного розыска этот сюжет странен. Он же опытный, прослужил лет 20.



В результате обоим прилетело «мошенничество», и опальные отделались подпиской о невыезде. Потому как в конце концов признали свою неправоту.

