Если брали ни за что, то на чем в Петербурге погорели полицейские

Экономическая полиция и уголовный розыск лишились по сотруднику после того, как коммерсант передал им 500 тысяч рублей. «Фонтанка» узнала, что они хотели изобразить проблемы, которых и не было.
Сотрудники отдела «М» ФСБ (контроль силовых ведомств) и собственной безопасности ГУ МВД утром 15 апреля задержали старшего оперативника уголовного розыска Фрунзенского района 43-летнего Евгения Вишнякова. Случилось это возле известного рынка на улице Фучика, где, собственно, и началась плохая история.
По данным «Фонтанки», еще 7 апреля в контейнере у предпринимателя обнаружили нелицензированный алкоголь. Товар вместе с его «Тойотой» изъяли. Он начал искать выходы на тех, кто может решить его проблемы.
По версии Следственного комитета, он нашел оперативника Вишнякова, который мог без реверансов разговаривать со знакомым из отдела экономической безопасности — 32-летним Александром Беловым. В результате они выкатили предпринимателю счет на полмиллиона. Но если инициатива шла от бизнесмена, то надо понять, зачем тогда заявлять на спасителей.
Дело в том, что объем найденного у предпринимателя серого алкоголя не позволял возбудить в отношении него уголовное дело, а «Тойоту» ему вернули бы в любом случае. Поэтому он и посчитал цену явно завышенной. Впрочем, в постановлении СК так и записали, мол, ввели в заблуждение, а угрозы не имели юридических оснований.
Кстати, что касается ньюсмейкеров, то для опера уголовного розыска этот сюжет странен. Он же опытный, прослужил лет 20.
В результате обоим прилетело «мошенничество», и опальные отделались подпиской о невыезде. Потому как в конце концов признали свою неправоту.