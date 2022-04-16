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    Если брали ни за что, то на чем в Петербурге погорели полицейские

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    5 комментариев

    Экономическая полиция и уголовный розыск лишились по сотруднику после того, как коммерсант передал им 500 тысяч рублей. «Фонтанка» узнала, что они хотели изобразить проблемы, которых и не было.

    Сотрудники отдела «М» ФСБ (контроль силовых ведомств) и собственной безопасности ГУ МВД утром 15 апреля задержали старшего оперативника уголовного розыска Фрунзенского района 43-летнего Евгения Вишнякова. Случилось это возле известного рынка на улице Фучика, где, собственно, и началась плохая история.

    По данным «Фонтанки», еще 7 апреля в контейнере у предпринимателя обнаружили нелицензированный алкоголь. Товар вместе с его «Тойотой» изъяли. Он начал искать выходы на тех, кто может решить его проблемы.

    По версии Следственного комитета, он нашел оперативника Вишнякова, который мог без реверансов разговаривать со знакомым из отдела экономической безопасности — 32-летним Александром Беловым. В результате они выкатили предпринимателю счет на полмиллиона. Но если инициатива шла от бизнесмена, то надо понять, зачем тогда заявлять на спасителей.

    Дело в том, что объем найденного у предпринимателя серого алкоголя не позволял возбудить в отношении него уголовное дело, а «Тойоту» ему вернули бы в любом случае. Поэтому он и посчитал цену явно завышенной. Впрочем, в постановлении СК так и записали, мол, ввели в заблуждение, а угрозы не имели юридических оснований.

    Кстати, что касается ньюсмейкеров, то для опера уголовного розыска этот сюжет странен. Он же опытный, прослужил лет 20.

    В результате обоим прилетело «мошенничество», и опальные отделались подпиской о невыезде. Потому как в конце концов признали свою неправоту.

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    Комментарии (5)

    AndrewBarsik
    Никаких сообщений о чем- то полезном, чтобы сделали сотрудники УЭП, за последние годы не было. Все знакомые предприниматели жалуются на вымогательство с их стороны. Те, кто обращался в УЭП с заявлениями по их подследственности, не смогли добиться возбуждения уголовных дел. Бесполезное образование, расходующее средства бюджета и путающееся под ногами у нормальных людей.
    Annonym91
    Ну тут прочитав Имя Фамилию более Молодого Сотруднчка сразу вспоминаются 2 Вещи Сериал "БРИГАДА" и Картинка с подписью "Братва рвется к Власти" вы бы лучше написали данного молодого Сотрудничка от рождения так звали Как главного Героя в Бригаде или он сменил имя Фамилию после Трудоустроива В Органы для Внушения страха в Честных граждан .

    Честную жизнь в Стране не построить из под Палки методами Принуждения Граждан молчать либо Стучать при этом ничего в корне не Меняя .
    То есть конкретнее Обьясню не сажая Высоких Чиновников , Депутатов , Бизнесменов Из Гос Корпораций Выского ранга ( для Примера какие нить Помощники Миллера которые точно в Курсе возможных Афер которые без ведома Высшей власти проворачивают ) .
    И эпилогом Если Жадность рождает Бедность то молчаливое Попустительство беспределу рождает Сломанные незаконными Уголовними и Административными делеами судьбы Тысяч а может и десятков тысяч Граждан России . Не повторяйте опыт СССР Занимаясь Репресиями ахукнется когда нить ....
    Gerafotich
    Жадность рождает бедность!
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