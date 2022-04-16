В списке самых богатых депутатов Госдумы оказалось четыре миллиардера

Самым богатым депутатом Государственной думы оказался 44-летний коммунист Владимир Блоцкий. За два созыва он поучаствовал в написании почти 60 законопроектов.
Блоцкий, по данным свежей декларации от 15 апреля, заработал 3,5 млрд рублей. В пору своей бизнес-деятельности занимался торговлей морепродуктами, а сейчас в Госдуме входит в комитет по аграрным вопросам. За два созыва приложил руку к 58 законопроектам, следует с сайта ГД.
Второе место по уровню доходов занимает Алексей Нечаев, думский новобранец, как и его партия «Новые люди». Зарабатывал на декоративной косметике марки Faberlic, в декларации указал сумму в 2,5 млрд рублей. Раздел «Объекты законотворчества» в его профиле на сайте ГД выдает более 30 тысяч законопроектов — либо в базе ошибка, либо с момента избрания Нечаев в разработке законов участия не принимал.
Третий миллиардер — Леонид Симановский, входит в комитет по бюджету и налогам, единорос. Задекларировал 1,7 млрд рублей. Он совладелец «Новатэка» и депутат с 2003 года. Приложил руку к 47 законопроектам.
Завершает список миллиардеров-депутатов Евгений Нифантьев, член думского комитета по торговле, тоже единорос. Управлял аптечными сетями, доход 1,6 млрд. Как и Нечаев, новичок в ГД и база нижней палаты парламента выдает такие же сведения о более чем 30 тысячах законопроектов.