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    На российских журналистов обрушились спам-атаки, их аккаунты пытаются взломать

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    3 комментария

    Вечером пятницы журналисты нескольких российских изданий рассказали, что подверглись спам-атаке: кто-то пытается взломать их телеграм-аккаунты.

    Об этом 15 апреля заявили в соцсетях сотрудники заблокированной газеты «Бумага» и экс-сотрудники телеканала «Дождь»* (признан иноагентом), автор подкаста «Привет, ты иноагент» Соня Гройсман** (тоже иноагент), главный редактор интернет-издания Republic*** (признано в РФ иноагентом) Дмитрий Колезев и другие журналисты.

    Им приходят десятки сообщений с кодами подтверждения аутентификации с «Госуслуг», Telegram, приложений банков и других сервисов. Некоторым также поступали беспрерывные спам-звонки.

    *Телеканал «Дождь» признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом в 2021 году

    ** Софья Гройсман признана Минюстом РФ СМИ-иноагентом в 2021 году

    ***Учредитель Republic ООО «Москоу диджитал медиа» признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом в 2021 году

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    Комментарии (3)

    dyadenka
    Давно пора. Нет этому гавн...
    xepnuminu
    экипаж не спасся.
    зачем нужен такой флот.
    Эд Хэммет
    Приходит время как то помечать источники, которые до сих пор не признаны иноагентами. Причём, надо объяснить читателям, на каком основании они не получили эту награду.
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