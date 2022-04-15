На российских журналистов обрушились спам-атаки, их аккаунты пытаются взломать

Вечером пятницы журналисты нескольких российских изданий рассказали, что подверглись спам-атаке: кто-то пытается взломать их телеграм-аккаунты.

Об этом 15 апреля заявили в соцсетях сотрудники заблокированной газеты «Бумага» и экс-сотрудники телеканала «Дождь»* (признан иноагентом), автор подкаста «Привет, ты иноагент» Соня Гройсман** (тоже иноагент), главный редактор интернет-издания Republic*** (признано в РФ иноагентом) Дмитрий Колезев и другие журналисты.

Им приходят десятки сообщений с кодами подтверждения аутентификации с «Госуслуг», Telegram, приложений банков и других сервисов. Некоторым также поступали беспрерывные спам-звонки.