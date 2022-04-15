Часть «Ситимобила» у ВК и Сбера покупает «Грузовичкоф»

Часть активов компании «Ситимобил» купит People&People, который принадлежат сервисы «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф». Сумма сделки не разглашается.
О покупке сообщается в пресс-релизе Сбера 15 апреля. Продавцом выступает O2O-холдинг, это совместное предприятие Сбера и ВК. Известен лишь сам факт продажи и что сделку планируется закрыть во второй половине 2022 года. Сумма и какая именно часть активов достанется People&People не называется. Однако известно, что каршеринг «Ситидрайв» и топливная платформа продолжат свою работу в составе О2О-холдинга.
Агрегатор такси «Ситимобил» закончил работу 15 апреля. При этом приложение сервиса «Ситимобил» и водительское приложение «Ситистарт» продолжат работу, заверили в Сбере.
«О2О Холдинг» принадлежит Сберу и ВК на 45% каждой. Среди активов компании — Delivery Club и «Самокат».