Молодежка СКА стартовала с победы над ЦСКА в финале Кубка Харламова. Чибриков забил три шайбы

Победой молодежной хоккейной команды «СКА-1946» завершился первый матч финала Кубка Харламова — главного приза Молодежной хоккейной лиги. Матч проходил 15 апреля в Москве.

Петербургский клуб выиграл в овертайме со счетом 4:3 (0:1, 2:2, 1:0, 1:0). Голы за «СКА-1946» забили Никита Чибриков (25, 42 и 61 минуты) и Матвей Мичков (36). У соперника отличились Матвей Васин (19), Артем Дуда (21) и Никита Шашлыкин (28).

«У нас были удаления, дважды пропустили в меньшинстве, — подвел итоги матча его главный герой Никита Чибриков. — Потом мы сами реализовали лишнего, и стало легче. Выдержали натиск «Красной Армии», действовали на контратаках и сравняли счёт. После этого просто додавили соперника на эмоциях. Наша команда находится в хорошей физической форме, сил хватает. Дополнительной мотивации не нужно, ведь это финал».