В Минобороны заявили о предотвращении попытки ВСУ уничтожить Каховскую ГЭС

Российскими вооруженными силами предотвращена попытка ВСУ ракетным ударом нанести поражение Каховской ГЭС имени П.С. Непорожнего. Об этом в ходе ежедневного вечернего брифинга в пятницу, 15 апреля, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Представитель Минобороны отметил, что Каховская ГЭС является «критически важным объектом» и обеспечивает регулирование стока реки Днепр, питание электроэнергией Херсонской области, а также водоснабжение сельскохозяйственных районов юга Украины и северных районов Крыма.
Как уточнили в российском военном ведомстве, около 7 часов утра по московскому времени дивизион украинской 19-й отдельной ракетной бригады нанес по Каховской ГЭС удар двумя тактическими ракетами «Точка-У». Разрушение ударом плотины Каховской ГЭС должно было привести к неконтролируемому сбросу днепровской воды и вызвать затопление многих населенных пунктов Херсонской области, чтобы сковать действия российских Вооруженных сил.
В итоге, как отметили в Минобороны РФ, обе украинские ракеты сбиты в воздухе российскими средствами ПВО. Осколки одной из них упали на населенный пункт Новая Каховка Херсонской области. В результате получили повреждения здания детского сада и жилые дома. Ранены женщина и ребенок, которым на месте была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, пояснили в Минобороны.