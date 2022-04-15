Курс доллара на Мосбирже к выходным остановился на 80 рублях

По итогам торгов на Московской бирже вечером в пятницу, 15 апреля, рубль повысился к доллару и евро, однако упал в целом по итогам рабочей недели.

Как следует из данных Мосбиржи, курс доллара расчетами «завтра» по состоянию 19.00 мск (к закрытию торгов) снизился на 90 копеек — до 80 рублей, евро — на 1,65 рубля, до 85,35 рубля.



При этом по итогам рабочей недели доллар вырос на 3,92 рубля, евро — на 2,65 рубля.



В то же время Центробанк установил на выходные следующий курс иностранных валют: доллар — 80,04, евро — 87,07 руб.