«Мы должны точно знать, кто, на какой срок и с какими целями». Совбез обсудил миграционные вопросы

«Мы должны точно знать, кто, на какой срок и с какими целями въехал в нашу страну. Причём со всеми необходимыми биометрическими данными каждого мигранта. В противном случае — отказ во въезде или запрет въезда на длительный срок», — заявил он.

На заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики обсудили вопрос создания единой современной информационной системы миграционного учёта. Об этом вечером 15 апреля в своем телеграм-канале сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, новые меры должны более тщательно контролировать приток мигрантов в страну, «чтобы проще было получить все необходимые сведения о каждом иностранце, который пересёк границу, собирается жить, работать в нашей стране» (цитата по ТАСС).



Замглавы СБ считает, что «современные цифровые технологии должны помочь усовершенствовать эту работу, их надо использовать всемерно».



Также он констатировал, что «сейчас перед профильными ведомствами стоят проблемы в этой сфере, они пока не имеют достоверной и полной статистики о количестве мигрантов в Россию». «Даже те цифры, которые обычно на совещаниях озвучиваются, они отличаются», — признал Медведев.

