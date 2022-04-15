    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 0

    5 м/с, сев

    766мм

    80%

    Подробнее
    usd81.29eur88
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Россия объявила 18 сотрудников представительства ЕС в Москве персонами нон грата

    837
    2 комментария

    Россия объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства Евросоюза в Москве, в ближайшее время они должны покинуть страну. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба МИД РФ.

    Отмечается, что эти меры — ответ на высылку 19 дипломатов представительства РФ в ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии. В МИД России вызвали главу представительства ЕС Маркуса Эдерера и заявили ему протест.

    «С российской стороны заявлено об ответственности ЕС за последовательное разрушение создававшейся десятилетиями архитектуры двустороннего диалога и сотрудничества. Указано на необходимость неукоснительного соблюдения Евросоюзом требований Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.», — говорится в сообщении.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    Dmitry Antonov
    При международной изоляции представители особо и не нужны.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний