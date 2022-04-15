Россия объявила 18 сотрудников представительства ЕС в Москве персонами нон грата

Россия объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства Евросоюза в Москве, в ближайшее время они должны покинуть страну. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба МИД РФ.



Отмечается, что эти меры — ответ на высылку 19 дипломатов представительства РФ в ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии. В МИД России вызвали главу представительства ЕС Маркуса Эдерера и заявили ему протест.



«С российской стороны заявлено об ответственности ЕС за последовательное разрушение создававшейся десятилетиями архитектуры двустороннего диалога и сотрудничества. Указано на необходимость неукоснительного соблюдения Евросоюзом требований Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.», — говорится в сообщении.

