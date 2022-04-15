В Петербурге и Ленобласти задержали двоих, находящихся в федеральном и межгосударственном розыске

В деревне Ковшово Гатчинского района Ленобласти сотрудники правоохранительных органов в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали 37-летнюю гражданку одной из среднеазиатских республик, находящуюся в межгосударственном розыске по обвинению в совершении мошенничества на территории своей республики.



Как сообщает 15 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ранее было установлено, что задержанная в ноябре прошлого года у автовокзала города Самарканд обманом завладела автомобилем «Шевроле Каптива», принадлежащим местному жителю, причинив последнему материальный ущерб в сумме 19 тысяч 500 долларов. В феврале этого года обвиняемая была объявлена в розыск, ей избрана мера пресечения — заключение под стражу, однако женщина сумела скрыться от следствия и суда.

