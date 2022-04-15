Работы ограничат движение на Северном, Дыбенко, Репищевой и других улицах Петербурга

Новые ограничения движения транспорта, связанные с различными работами, вступят в силу в пяти районах Петербурга с 18 по 22 апреля. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

В Адмиралтейском районе с 18 апреля по 26 мая ограничат проезд по Ново-Московском мосту. СПб ГБУ «Мостотрест» установит там пешеходные ограждения.



С 19 апреля из-за размещения пешеходной галереи почти на полтора года ограничат движение по улице Коли Томчака от Ломаной улицы до Заставской улицы в Московском районе. Работы выполнит ООО «СЗ «Структура-2». Ограничения будут действовать до 15 октября 2023.

В Калининском районе водителей потеснят для установки светофора. С 20 апреля по 17 мая будет ограничено движение у домов 63–65 по Северному проспекту — на участке от улицы Вавиловых до Гражданского проспекта. Работы ведет СПб ГКУ «ДОДД».