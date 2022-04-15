Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Майк Босси умер от рака

Бывший хоккеист «Нью-Йорк Айлендерс» канадец Майк Босси умер в возрасте 65 лет. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Ранее сам Босси рассказывал, что врачи диагностировали у него рак легких.
Майк Босси играл в НХЛ с 1977 по 1987 годы, все это время защищая цвета «Айлендерс». В составе этой команды он стал четырехкратным обладателем Кубка Стэнли. В девяти из десяти сезонов ему удалось провести не менее 50 голов, а общее их число достигло 573 в 752 играх. По системе «гол+пас» он набрал 1126 очков.
В 1991 году Босси был внесен в Зал хоккейной славы, через год «Айлендерс» вывел из обращения № 22, под которым играл нападающий.