    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 0

    5 м/с, сев

    766мм

    80%

    Подробнее
    usd81.29eur88
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Майк Босси умер от рака

    2219
    обсудить

    Бывший хоккеист «Нью-Йорк Айлендерс» канадец Майк Босси умер в возрасте 65 лет. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

    Ранее сам Босси рассказывал, что врачи диагностировали у него рак легких.

    Майк Босси играл в НХЛ с 1977 по 1987 годы, все это время защищая цвета «Айлендерс». В составе этой команды он стал четырехкратным обладателем Кубка Стэнли. В девяти из десяти сезонов ему удалось провести не менее 50 голов, а общее их число достигло 573 в 752 играх. По системе «гол+пас» он набрал 1126 очков.

    В 1991 году Босси был внесен в Зал хоккейной славы, через год «Айлендерс» вывел из обращения № 22, под которым играл нападающий.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний