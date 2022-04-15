«Роснано» просит Генпрокуратуру проверить работу компании при Чубайсе

РБК утверждает, что в письме генпрокурору Игорю Краснову Сергей Куликов указывает, что объем внешних заимствований «Роснано» за 2010–2020 годы превысил 290 миллиардов рублей. К концу 2020 года долг компании составлял более 146 миллиардов рублей, расходы на его обслуживание в 2010–2021 годах — 126 миллиардов рублей. В качестве обеспечения этих заимствований использовались госгарантии на 108 миллиардов рублей.

Сергей Куликов, возглавляющий «Роснано» с конца 2020 года, попросил Генпрокуратуру проверить деятельность компании в 2010–2020 годы, когда ей руководил Анатолий Чубайс. Об этом 15 апреля сообщило РБК со ссылкой на копию документа. Его подлинность подтвердил источник издания, близкий к Генпрокуратуре.

В 2016 году размер обязательств «Роснано» превысил стоимость активов компании. После этого компания изменила учетную политику и «формально» уменьшила размер обязательств, вписав часть из них в раздел «Добавочный капитал». По мнению Куликова, привлеченное заемное финансирование с использованием некорректной отчетности составило 121 миллиард рублей, потенциальный ущерб — около 28 миллиардов рублей «в виде начисленных и уплаченных процентов по полученным кредитам, выданным при очевидных признаках неспособности «Роснано» исполнить обязательства в полном объеме».

Также Куликов попросил проверить выплату в 2017 и 2018 годах прежней командой руководителей дивидендов правительству на сумму 1,1 миллиарда рублей. По мнению нынешнего главы «Роснано», это ухудшило финансовое положение компании, поскольку стоимость чистых активов была меньше размера уставного капитала.

Анатолий Чубайс руководил «Роснано» с 2011 по 2020 год. В 2020 он покинул компанию и стал спецпредставителем президента по вопросам устойчивого развития и связям с международными организациями. В конце марта Чубайс подал в отставку и уехал из России.