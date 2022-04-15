Лжесотруднику полиции в Петербурге дали 4 года строгого режима за обман пожилых граждан

Суд в Петербурге приговорил к четырем годам и двум месяцам колонии строгого режима жителя города Павла Булавко. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 (четыре эпизода), ч. 3 ст. 159 (три эпизода), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в значительном и крупном размерах, покушение на мошенничество в крупном размере).



Как сообщили 15 апреля в прокуратуре Приморского района Петербурга, судом было установлено, что Булавко с февраля по март 2021 года звонил пожилым людям, представлялся сотрудником полиции и за денежное вознаграждение обещал помочь их родственникам, попавшим в беду. При этом он выдумывал разные истории о ДТП с участием родных, вследствие чего погибли люди, о произошедшей драке с тяжкими телесными повреждениями.

