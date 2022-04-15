    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 1

    5 м/с, сев

    765мм

    67%

    Подробнее
    usd81.29eur88
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Лжесотруднику полиции в Петербурге дали 4 года строгого режима за обман пожилых граждан

    573
    обсудить

    Суд в Петербурге приговорил к четырем годам и двум месяцам колонии строгого режима жителя города Павла Булавко. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 (четыре эпизода), ч. 3 ст. 159 (три эпизода), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в значительном и крупном размерах, покушение на мошенничество в крупном размере).

    Как сообщили 15 апреля в прокуратуре Приморского района Петербурга, судом было установлено, что Булавко с февраля по март 2021 года звонил пожилым людям, представлялся сотрудником полиции и за денежное вознаграждение обещал помочь их родственникам, попавшим в беду. При этом он выдумывал разные истории о ДТП с участием родных, вследствие чего погибли люди, о произошедшей драке с тяжкими телесными повреждениями.

    В результате преступных действий потерпевшим был причинён ущерб на общую сумму более 1 млн рублей.

    В надзорном ведомстве особо отметили, что ранее Булавко уже был судим за аналогичные преступления.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний