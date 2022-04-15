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    «ГАЗель» полыхала и «хлопала» на Софийской улице

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    Две пожарные машины тушили грузовой фургон днем 15 апреля во Фрунзенском районе Петербурга. Процесс заснял на видео один из очевидцев.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    В третьем часу дня у дома 73, корпус 2, по Софийской улице загорелась грузовая «ГАЗель», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Информация о возгорании поступила в пожарную службу в 14:16. На место прибыли две машины и 10 человек личного состава, и через 10 минут пожар был ликвидирован. Огонь, впрочем, успел уничтожить все сгораемые части машины.

    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    На видео, снятом очевидцем, видно, что машина полыхала целиком еще до приезда пожарных. Слышен громкий «хлопок» — вероятно, от огня взорвалось колесо.

    Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.

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