«ГАЗель» полыхала и «хлопала» на Софийской улице

Две пожарные машины тушили грузовой фургон днем 15 апреля во Фрунзенском районе Петербурга. Процесс заснял на видео один из очевидцев.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
В третьем часу дня у дома 73, корпус 2, по Софийской улице загорелась грузовая «ГАЗель», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Информация о возгорании поступила в пожарную службу в 14:16. На место прибыли две машины и 10 человек личного состава, и через 10 минут пожар был ликвидирован. Огонь, впрочем, успел уничтожить все сгораемые части машины.
На видео, снятом очевидцем, видно, что машина полыхала целиком еще до приезда пожарных. Слышен громкий «хлопок» — вероятно, от огня взорвалось колесо.
Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.