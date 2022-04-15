В России в первом квартале года выросли продажи водки и коньяка

Объем розничных продаж водки в РФ в первом квартале 2022 года вырос на 6,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 18,1 млн дал. Об этом со ссылкой на данные Национального союза защиты прав потребителей 15 апреля сообщает ТАСС.



Как отдельно отмечается в сообщении, в марте 2022-го было продано 6,4 млн дал (110,4% от уровня марта 2021 года).



По данным экспертов, объем розничной продажи коньяка в январе — марте 2022 года вырос на 2,2% и составил 2,99 млн дал, в марте — на 4,8%, до 1 млн дал. Продажи шампанских и игристых вин в январе — марте 2022 года увеличились на 5,8% и составили 4,5 млн дал, в марте — на 5,7%, до 1,5 млн дал.

