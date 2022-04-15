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    Электросамокат взорвался и загорелся во время зарядки в московской квартире. Погиб человек

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    1 комментарий

    Пять человек пострадали и один погиб в результате пожара, произошедшего, по данным столичного ГУ МЧС, в квартире жилого дома 13 по Нововатутинскому проспекту в Новой Москве.

    Инцидент произошёл вечером 14 апреля. «Принятыми мерами в 20:01 пожар полностью ликвидирован на площади 25 кв. м. Происходило загорание на 17-м этаже жилого дома», — цитировало ТАСС сообщение ведомства.

    Подробности рассказывает 15 апреля московская «Комсомолка». По словам жителей дома, услышав несколько хлопков, они вышли на лестничную площадку и увидели, что дверь в соседскую квартиру-студию охвачена огнем, а тамбур стремительно заполняется дымом. Пламя быстро перекинулось на двери других квартир, из-за дыма добраться до пожарного выхода было уже невозможно. Одна женщина ползком добралась до тамбурной двери и открыла её. Вскоре появились пожарные. Они сбили пламя и вывели на улицу пять человек. Все они получили отравление угарным газом и обратились к медикам.

    Вскрыв дверь в студию, пожарные нашли 27-летнего хозяина уже мёртвым. По предварительным данным, источником возгорания стал аккумулятор для электросамоката, вероятно, неисправный.

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    Комментарии (1)

    NoName1234
    Вангую как горят рваные пердаки у диванных критиков 😂😂😂😂😂
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