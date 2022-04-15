Электросамокат взорвался и загорелся во время зарядки в московской квартире. Погиб человек

Пять человек пострадали и один погиб в результате пожара, произошедшего, по данным столичного ГУ МЧС, в квартире жилого дома 13 по Нововатутинскому проспекту в Новой Москве.



Инцидент произошёл вечером 14 апреля. «Принятыми мерами в 20:01 пожар полностью ликвидирован на площади 25 кв. м. Происходило загорание на 17-м этаже жилого дома», — цитировало ТАСС сообщение ведомства.



Подробности рассказывает 15 апреля московская «Комсомолка». По словам жителей дома, услышав несколько хлопков, они вышли на лестничную площадку и увидели, что дверь в соседскую квартиру-студию охвачена огнем, а тамбур стремительно заполняется дымом. Пламя быстро перекинулось на двери других квартир, из-за дыма добраться до пожарного выхода было уже невозможно. Одна женщина ползком добралась до тамбурной двери и открыла её. Вскоре появились пожарные. Они сбили пламя и вывели на улицу пять человек. Все они получили отравление угарным газом и обратились к медикам.

