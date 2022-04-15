Вышел трейлер нового фильма Сергея Бодрова-старшего «Дышите свободно»

Вышел первый трейлер нового фильма Сергея Бодрова-старшего «Дышите свободно». Ролик опубликован 15 апреля в соцсетях кинокомпании «СТВ».
По сюжету фильма Илья (Евгений Ткачук) страдает сильным заиканием. Из-за этого вся его жизнь катится под откос: он не может найти хорошую работу, от него уходит жена. Чтобы избавиться от недуга, он записывается на курс доктора Черкасовой (Полина Агуреева), которая предлагает уникальную методику излечения от заикания. Там Илья встречает другую пациентку — молодую девушку Веру (Полина Пушкарук). Отношения троих персонажей складываются в любовный треугольник.
Автором сценария и режиссером фильма стал Сергей Бодров-старший. Его предыдущий фильм «Седьмой сын», с Джеффом Бриджесом в главной роли, фэнтези по мотивам романа «Ученик Ведьмака», был снят на киностудии Universal Pictures и вышел в мировой прокат в конце 2014 года.
«Дышите свободно» выйдет в прокат 12 мая 2022 года