На помойке в центре Парижа нашли украденную скрипку за 100 тыс. евро

Скрипку стоимостью 100 тыс. евро обнаружили у мусорного бака в центре Парижа. Музыкальный инструмент работы конца XIX века ранее был украден у музыканта оркестра Елисейских Полей Энрико Тедде.



Как сообщает издание Le Figaro 15 апреля, кража произошла в ноябре прошлого года, когда исполнитель на поезде ехал из Пуатье во французскую столицу.



Музыкант приобрел скрипку около пятнадцати лет назад у известного итальянского мастера Джулио Дегани. Спустя пять месяцев после пропажи, в начале марта, ее нашли неповрежденной.

