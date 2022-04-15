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    На помойке в центре Парижа нашли украденную скрипку за 100 тыс. евро

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    1 комментарий

    Скрипку стоимостью 100 тыс. евро обнаружили у мусорного бака в центре Парижа. Музыкальный инструмент работы конца XIX века ранее был украден у музыканта оркестра Елисейских Полей Энрико Тедде.

    Как сообщает издание Le Figaro 15 апреля, кража произошла в ноябре прошлого года, когда исполнитель на поезде ехал из Пуатье во французскую столицу.

    Музыкант приобрел скрипку около пятнадцати лет назад у известного итальянского мастера Джулио Дегани. Спустя пять месяцев после пропажи, в начале марта, ее нашли неповрежденной.

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    Комментарии (1)

    Uncle Sasha
    Господи, ну зачем в мусор-то! Ну положил бы возле театра и ушел.
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