На Храмовой горе в Иерусалиме полиция разогнала протестующих, но готовится к новым беспорядкам

На Храмовой горе в Иерусалиме начались беспорядки ранним утром 15 апреля, когда около 12 тысяч мусульман собрались на молитву по случаю второй пятницы священного месяца Рамадан. Среди них оказались около 100 протестующих, которые принесли с собой флаги движения ХАМАС и Палестинской автономии, пишет Jerusalem Post.



Зачинщики начали бросать камни в еврейских верующих. Полиция дождалась окончания молитвы и после этого попыталась вытеснить протестующих с Храмовой горы, но они забаррикадировалась в мечети Аль-Акса, где заготовили камни и арматуру для столкновения с силами безопасности Израиля. Полиция применила для разгона протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.