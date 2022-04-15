На Храмовой горе в Иерусалиме полиция разогнала протестующих, но готовится к новым беспорядкам

На Храмовой горе в Иерусалиме начались беспорядки ранним утром 15 апреля, когда около 12 тысяч мусульман собрались на молитву по случаю второй пятницы священного месяца Рамадан. Среди них оказались около 100 протестующих, которые принесли с собой флаги движения ХАМАС и Палестинской автономии, пишет Jerusalem Post.
Зачинщики начали бросать камни в еврейских верующих. Полиция дождалась окончания молитвы и после этого попыталась вытеснить протестующих с Храмовой горы, но они забаррикадировалась в мечети Аль-Акса, где заготовили камни и арматуру для столкновения с силами безопасности Израиля. Полиция применила для разгона протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Согласно информации Красного Креста, ранения получили 150 человек, среди них три израильских полицейских. Агентство Maan сообщает о почти 200 пострадавших в ходе столкновений с полицией. Пресс-служба полиции утверждает, что сообщения о множестве раненых на Храмовой горе являются ложными.
В настоящее время израильские силы безопасности контролируют обстановку на Храмовой горе, но готовятся к новой вспышке протестов ближе к вечеру пятницы, когда для евреев наступит праздник Песах.