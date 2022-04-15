В Петербурге создали первый российский ИФА-тест для диагностики лихорадки Ку

НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Петербурге представил первые отечественные диагностические реагенты для определения лихорадки Ку методом иммуноферментного анализа (ИФА). Об этом 15 апреля сообщает городское управление Роспотребнадзора.



«До недавнего времени в России были разрешены для диагностики лихорадки Ку только зарубежные реагенты для этого метода», — гласит запись на сайте ведомства.



Разработанный НИИ Пастера набор реагентов предназначен как для текущей, так и для ретроспективной диагностики Ку-лихорадки по наличию антител IgG-класса в сыворотке крови человека. Их наличие говорит об инфицированности исследуемого человека возбудителем болезни, а также позволяет диагностировать Ку-лихорадку при присутствии клинико-эпидемиологических данных.

