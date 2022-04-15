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    В Петербурге создали первый российский ИФА-тест для диагностики лихорадки Ку

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    НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Петербурге представил первые отечественные диагностические реагенты для определения лихорадки Ку методом иммуноферментного анализа (ИФА). Об этом 15 апреля сообщает городское управление Роспотребнадзора.

    «До недавнего времени в России были разрешены для диагностики лихорадки Ку только зарубежные реагенты для этого метода», — гласит запись на сайте ведомства.

    Разработанный НИИ Пастера набор реагентов предназначен как для текущей, так и для ретроспективной диагностики Ку-лихорадки по наличию антител IgG-класса в сыворотке крови человека. Их наличие говорит об инфицированности исследуемого человека возбудителем болезни, а также позволяет диагностировать Ку-лихорадку при присутствии клинико-эпидемиологических данных.

    «Кроме того, набор реагентов может быть применен для осуществления мероприятий по контролю и профилактике внебольничных пневмоний», — уточнили в ведомстве.

    Лихорадка Ку — опасное инфекционное заболевание, которое широко распространено не только в России, но и во многих других странах мира. Обычно источником болезни являются больные животные, в том числе и домашние. Возбудитель инфекции (коксиеллы Бернета) передаётся, как правило, с пищей или по воздуху. Коксиеллы очень устойчивы к воздействию внешней среды и за счет порывов ветра могут переноситься на большие расстояния. Для заражения людей достаточно несколько бактерий.

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